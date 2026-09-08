Легендарный платформер Happy Wheels выйдет в Steam 21 сентября

Разработчик легендарного платформера Happy Wheels объявил, что он выйдет в Steam уже 21 сентября. На странице игры пока нет ничего, кроме короткого описания и упоминания, что тайтл не поддерживает русский язык.

Happy Wheels вышла в браузере в 2010 году. Суть игры в том, чтобы добраться до конца уровня за живого персонажа. Путь к финалу представляет собой полосу препятствий разного масштаба. В этом всё ограничивается лишь фантазией игроков.

Особую популярность проект получил у летсплейщиков, про игру снимали видео Куплинов, Юзя, PewDiePie и многие другие игровые блогеры тех лет. Happy Wheels существовала долгие годы благодаря возможности игрокам самим создавать уровни.