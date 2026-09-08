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Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном вышел в онлайне

Ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном вышел в онлайне
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8 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Моана». Ремейк знаменитого мультфильма уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, фильм добрался до цифровых сервисов спустя два месяца после выхода в прокат. За этот срок ремейк «Моаны» заработал $ 315 млн при гигантском бюджете в $ 370 млн, из-за чего он так и не окупился. Ранее в Disney подтвердили факт провала картины, отметив, что лента сможет отбить затраты в других сферах, включая парки аттракционов и продажи игрушек.

«Моана» рассказывает о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.

Мауи воплотил на экране знаменитый актёр Дуэйн Джонсон («Крушитель») — ранее он озвучивал этого персонажа в оригинальном мультфильме. В фильме также сыграли Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»), Джон Туи («Молодой Скала»), Фрэнки Адамс («Пространство») и другие артисты. Режиссёром выступил Томас Каил («Гамильтон»).

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