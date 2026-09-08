Анонсирован «Квантовый контроль» — сюжетный шутер про аномалию в России

Российская студия «ГетДевелопмент» представила «Квантовый контроль» (Quantum Control) — фантастический шутер от первого лица. Игра выйдет в 2029 году на ПК , а уже до конца 2026-го для игры выйдет сюжетная демоверсия.

Сюжет игры развернётся в недалёком будущем с возникновения аномалии: фрагмент альтернативного постапокалиптического мира постепенно замещает собой российское поселение. Чтобы предотвратить поглощение нашего мира, игроку предстоит уничтожить захватчиков в нестабильном пространстве, где привычные законы физики нарушены, маршруты перестраиваются на ходу, укрытия исчезают прямо во время боя, а противники используют искажения реальности в своих интересах.

Авторы обещают гибкую боевую систему, где стрельба сочетается со способностями и динамичным окружением. Разработка проекта ведётся на движке Unreal Engine 5, а основное ядро студии ранее работало над исторической игрой «Смута». После релиза авторы планируют поддерживать игру новыми сезонами и в том числе сетевыми режимами.

Скриншоты игры «Квантовый контроль»

Фото: «ГетДевелопмент»

Фото: «ГетДевелопмент»

Фото: «ГетДевелопмент»