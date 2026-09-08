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Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне

Боевик «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом вышел в онлайне
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8 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Мятеж». Боевик с Джейсоном Стэйтемом уже можно посмотреть на Amazon Prime, iTunes и других сервисах.

Таким образом, картина станет доступна для домашнего просмотра спустя две с половиной недели с момента релиза в мировом прокате — премьера состоялась 21 августа. За это время лента заработала скромные $ 24 млн. Кроме того, «Мятеж» официально вышел в российском прокате 27 августа, собрав более 120 млн рублей.

Ранее лента также столкнулась со скандалом: фильм случайно выпустили в высоком качестве на Amazon Prime Video. Боевик был доступен полностью бесплатно в разделе трейлеров, после чего его поспешно удалили. Сейчас прокатчик картины Lionsgate разбирается в юридических тонкостях ситуации.

«Мятеж» рассказывает об англичанине Коуле Риде, которого обвинили в убийстве своего начальника. Он решает отомстить и начинает сражаться с бандитами. Боевые действия придётся проводить на судне, которое используют для торговли людьми.

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