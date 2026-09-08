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Сериал Дубровский Русский Зорро (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, трейлер

Сериал «Дубровский. Русский Зорро» по мотивам Пушкина стартует 30 сентября
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Онлайн-кинотеатр Premier представил персонажный тизер сериала «Дубровский. Русский Зорро». Премьера приключенческой картины состоится 30 сентября, а зимой шоу также покажут на телеканале ТВ-3.

Видео доступно во VK-канале PREMIER онлайн-кинотеатр. Права на видео принадлежат Premier.

Действие российской адаптации «Зорро» развернётся в 1840-х годах. Проект выступит вольным продолжением знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Сюжет расскажет о Владимире Дубровском, который вернулся из Калифорнии в Россию, чтобы бороться со злом. Для этого он начинает притворяться мексиканским мстителем в маске, который расследует убийства.

Главные роли в сериале сыграли Олег Гаас («Телохранители»), Марина Ворожищева («Семь пар нечистых»), Сергей Городничий («Ландыши») и другие актёры. Режиссёром проекта выступил Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).

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