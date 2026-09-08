Apple выпустит приквел сериала «Укрытие» про первое мятежное Укрытие 40

Компания Apple работает над новым проектом по вселенной сериала «Укрытие». Об этом сообщают сразу несколько инсайдеров, включая паблик Apple TV News Hub. Косвенно на это указывают в том числе декорации для основного сериала, которые спустя полгода после завершения съёмок остаются нетронутыми и предположительно будут использованы для нового проекта.

Так, будущее шоу якобы расскажет об Укрытии 40 — самом первом бункере, где произошло восстание местных жителей против тотального контроля со стороны главного Укрытия 1. Именно здесь люди впервые узнали правду о происходящем в мире, после чего им удалось взломать внутренние системы управления, заблокировать Меру предосторожности с ядовитым газом и отключить связь с центральным бункером. В дальнейшем жители смогли поддерживать автономную жизнь и создали собственную скрытую сеть независимых бункеров.

Автор оригинальных книг Хью Хауи сейчас пишет новую трилогию, посвящённую Укрытию 40. Скорее всего, первая книга из цикла выйдет уже после премьеры четвёртого сезона «Укрытия», которая состоится 9 июля 2027 года.