«Меньше работы за те же деньги»: часть реплик комментаторов в NHL 27 записали с помощью ИИ

Американский комментатор Джон Бучигросс рассказал о работе над спортивным симулятором NHL 27. Как оказалось, в компании Electronic Arts использовали его голос для записи части реплик с помощью искусственного интеллекта.

Ведущий отметил, что в основном подобные реплики связаны с утомительным перечислением фамилией хоккеистов, арен, счёта на табло и других репетативных фраз. Бучигросс считает, что использовать ИИ для подобных сценариев — отличная идея, если его зарплата от этого не снизится.

Это такая крутая вещь, чтобы быть NHL, – но озвучивать некоторые фразы не весело, а утомительно. Ты должен произнести каждое имя в лиге. Ты должен перечислить их тремя разными способами. Конечно, я могу целый день читать имена за деньги. Я сделаю что угодно за кэш, но некоторые фразы невероятно утомляют. Сейчас для таких вещей используют ИИ. Разработчики воспроизвели кое-какие фразы моим голосом, и это было довольно неплохо. Если это означает, что у меня будет меньше работы при такой же оплате, то я только «за».

Бучигросс заявил, что сами ИИ-технологии ещё далеки от совершенства. Некоторые повторяющиеся фразы ему всё же пришлось записать самому — там, где нейросети отдавали роботизированным голосом.

Полноценный релиз NHL 27 состоится 11 сентября на PS5 и Xbox Series, владельцы издания Deluxe начали игру уже 4-го числа.