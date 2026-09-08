Разработчики GTA 6 боялись, что игрокам будет скучно с одним главным героем, как в RDR 2

Руководитель разработки Grand Theft Auto VI Роб Нельсон рассказал, что при выборе главных героев отталкивались от опыта в предыдущих проектах — например, в GTA 5 и Red Dead Redemption 2.

Он вспомнил, что перед релизом RDR 2 игроки много спрашивали о том, можно ли будет переключаться между членами банды. Из-за этого в Rockstar боялись, что играть за одного Артура Моргана будет скучно — а в GTA 6 выбрали дуэт.

После Red Dead Redemption 2 мы задумались: как перенести это в GTA? Мы начали думать и поняли, что хотим вернуться к нескольким главным героям. Мы пробовали разные варианты, но в конечном счёте решили попробовать двоих. Что будет, если между персонажами будут романтические отношения или потенциал к ним? Со временем выбор героев в стиле Бонни и Клайда стал для нас очевидным.

В августе стало известно, что у главных героев GTA 6 Джейсона и Люсии будут романтические отношения. Их можно будет развивать по ходу прохождения.