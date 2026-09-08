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Начались съёмки сериала «Золотой мальчик» от Okko

Начались съёмки сериала «Золотой мальчик» от Okko
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Онлайн-кинотеатр Okko и компания «Среда» объявили о старте производства сериала «Золотой мальчик». Съёмки шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Сюжет проекта расскажет историю подростка Вити, который обладает удивительным даром чувствовать золото. Чтобы спасти сына от серьёзных проблем, родители увозят его в затерянный северный поселок Штормовой, где отец мечтает найти золото и дать семье достойную жизнь. Но, впервые почувствовав себя нужным, Витя ещё не знает, что именно его дар станет главной угрозой для всех, кого он любит.

Режиссёром семейной саги выступит Данил Чащин («Большая фарма», «Улица Шекспира»). Главные роли в сериале сыграют Семён Дорин («Я тебя не боюсь!»), Александр Яценко («Аритмия»), Мария Столярова («СуперИвановы»), Дмитрий Чеботарёв («Поехавшая») и другие актёры.

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