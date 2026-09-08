Второй сезон аниме «Чёрный клевер» выйдет 3 октября

Студия Pierrot анонсировала дату премьеры второго сезона аниме-сериала «Чёрный клевер». Продолжение шоу выйдет 3 октября 2026 года.

Первый сезон экранизации популярной манги начал выходить ещё в 2017 году. Хотя аниме получило довольно высокие оценки, работа над продолжением заняла почти 10 лет и только теперь приблизилась к релизу.

Новый постер Фото: Pierrot

Сюжет манги и аниме-сериала «Чёрный клевер» рассказывает о магическом мире и двух юношах-сиротах, которых подбросили во младенчестве в одну и ту же церковь в отдалённой деревне. Мальчики выросли друзьями, но со временем становятся соперниками, так как оба хотят получить звание Короля магов.