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Второй сезон аниме «Чёрный клевер» выйдет 3 октября

Второй сезон аниме «Чёрный клевер» выйдет 3 октября
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Студия Pierrot анонсировала дату премьеры второго сезона аниме-сериала «Чёрный клевер». Продолжение шоу выйдет 3 октября 2026 года.

Первый сезон экранизации популярной манги начал выходить ещё в 2017 году. Хотя аниме получило довольно высокие оценки, работа над продолжением заняла почти 10 лет и только теперь приблизилась к релизу.

Новый постер

Новый постер

Фото: Pierrot

Сюжет манги и аниме-сериала «Чёрный клевер» рассказывает о магическом мире и двух юношах-сиротах, которых подбросили во младенчестве в одну и ту же церковь в отдалённой деревне. Мальчики выросли друзьями, но со временем становятся соперниками, так как оба хотят получить звание Короля магов.

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