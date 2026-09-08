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Появились первые кадры российского мультфильма «Айболит» — он выйдет 13 мая

Появились первые кадры российского мультфильма «Айболит» — он выйдет 13 мая
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Кинокомпания «Вольга» опубликовала первые кадры из нового мультфильма «Айболит» по мотивам одноимённой сказки писателя Корнея Чуковского.

Мультфильм покажет новую версию истории о чудо-ветеринаре, который на этот раз займётся спасением африканских животных от загадочной эпидемии. По пути Айболит встретит дочь разбойника Бармалея по имени Лея, собирающую зверей в свой особенный зоопарк. Знакомство девочки с добрым доктором поможет ей по-новому посмотреть на животных и природу, а также заняться перевоспитанием собственного отца.

«Айболит» начнут показывать в российских кинотеатрах с 13 мая 2027 года.

Фото: Вольга

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