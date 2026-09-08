iPhone 18 могут заменить на iPhone Air 2 — инсайдер

Компания Apple рассматривает отказ от выпуска iPhone 18 весной следующего года — об этом сообщил инсайдер под ником Early Apple.

По его информации, создатели планируют выпустить под названием iPhone 18 смартфон iPhone Air 2 — бренд Air прекратит существование, а телефон будут представлять как стандартную версию своего телефона.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым Apple могла это сделать: например, по слухам, в iPhone Air 2 будет двойная камера, которая отличала iPhone 17 от IPhone Air. В итоге iPhone 18 и Air 2 будут очень похожи, так что покупателям может быть сложно разобраться в названиях.