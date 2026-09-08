Обновление 7.1 для Genshin Impact покажут на стриме 12 сентября — там будут Царица и Весна

Разработчики Genshin Impact анонсировали прямую трансляцию, посвящённую выходу большого обновления 7.1.

Эфир HoYoverse с деталями новой версии пройдёт в субботу, 12 сентября, в 15:00 мск . Посмотреть трансляцию можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Создатели «Геншина» общают раскрыть подробности сюжета и другие интересные факты о версии 7.1. В частности, игрокам должны представить новых играбельных персонажей — певицу Водяницу и Весну, помощницу Царицы. Сама правительница Снежной появится в главной истории вместе с Дайнслефом, Николь и Рейндотир.

Помимо этого, игроков ждут промокоды и другие награды в честь дня рождения игры.