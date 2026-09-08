The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3» возглавила чарты продаж Steam
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 1 по 8 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по продажам.
Лидером свежих чартов стала The Blood of Dawnwalker — вампирская RPG от студии Rebel Wolves, выходцев из студии CD Projekt RED. Игре удалось обойти Onimusha: Way of the Sword от Capcom, а также сетевой шутер Wardogs.
В десятку также вошли хоррор Halloween: The Game, стратегия Star Wars: Zero Company и вестерн Red Dead Redemption 2.
Чарт продаж Steam с 1 по 8 сентября
- The Blood of Dawnwalker
- Onimusha: Way of the Sword
- Wardogs
- Bodycam
- How to Fish
- Halloween: The Game
- NBA 2K27
- Star Wars: Zero Company
- Crimson Desert
- Red Dead Redemption 2