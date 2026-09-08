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The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3» возглавила чарты продаж Steam

The Blood of Dawnwalker от авторов «Ведьмака 3» возглавила чарты продаж Steam
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Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 1 по 8 сентября. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке, а не по продажам.

Лидером свежих чартов стала The Blood of Dawnwalker — вампирская RPG от студии Rebel Wolves, выходцев из студии CD Projekt RED. Игре удалось обойти Onimusha: Way of the Sword от Capcom, а также сетевой шутер Wardogs.

В десятку также вошли хоррор Halloween: The Game, стратегия Star Wars: Zero Company и вестерн Red Dead Redemption 2.

Чарт продаж Steam с 1 по 8 сентября

  1. The Blood of Dawnwalker
  2. Onimusha: Way of the Sword
  3. Wardogs
  4. Bodycam
  5. How to Fish
  6. Halloween: The Game
  7. NBA 2K27
  8. Star Wars: Zero Company
  9. Crimson Desert
  10. Red Dead Redemption 2
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