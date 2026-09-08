Новые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти» — третий сезон выйдет 11 ноября

Издание Polygon опубликовало серию новых кадров третьего сезона фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Шоу по мотивам культовой вселенной Джона Толкина вернётся на Amazon Prime Video уже 11 ноября.

Третий сезон продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

Авторы обещают, что третий сезон «Колец власти» будет куда мрачнее предыдущих. К главным ролям вернутся Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо и другие актёры.