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Новые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти» — третий сезон выйдет 11 ноября

Новые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти» — третий сезон выйдет 11 ноября
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Издание Polygon опубликовало серию новых кадров третьего сезона фэнтезийного сериала «Властелин колец: Кольца власти».

Шоу по мотивам культовой вселенной Джона Толкина вернётся на Amazon Prime Video уже 11 ноября.

Третий сезон продолжит историю до событий оригинального произведения и трилогии Питера Джексона. Сюжет вновь будет посвящён Галадриэль и её главному противнику Саурону, который захватывает власть в Средиземье и готовится выковать своё главное оружие — Кольцо Всевластия.

Авторы обещают, что третий сезон «Колец власти» будет куда мрачнее предыдущих. К главным ролям вернутся Морвет Кларк, Чарли Викерз, Роберт Арамайо и другие актёры.

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На новом кадре третьего сезона ленты «Властелин колец: Кольца власти»