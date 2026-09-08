15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

The Legend of Zelda Ocarina of Time (Зельда Окарина оф Тайм) — дата выхода, когда выйдет, геймплей, особенности

Ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time выйдет 5 ноября — большой трейлер
Комментарии

Компания Nintendo провела большую презентацию Direct. В этот раз она была полностью посвящена серии Legend of Zelda, которой исполнилось 40 лет. Главным проектом на стриме стал ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time — игра поступит в продажу уже 5 ноября на Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

Авторы также представили большой трейлер и ролик с игровым процессом, где продемонстрировали основные возможности ремейка. Разработчики попытались адаптировать особенности оригинальной Ocarina of Time, перенеся её на современные рельсы. Игроки смогут свободно нырять, прыгать и плавать, двигать камеру в 3D-пространстве и целиться дальнобойным оружием с помощью гироскопа.

Оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году и мгновенно стала классикой жанра приключений. Проект остаётся самой высокооценённой игрой в истории от критиков с 99 баллами на агрегаторе Metacritic.

Материалы по теме