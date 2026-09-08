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Сериал Декстер Воскрешение, второй сезон — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры

Второй сезон сериала «Декстер: Воскрешение» стартует 30 октября — тизер
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Компания Paramount представила дебютный тизер второго сезона сериала «Декстер: Воскрешение». Шоу вернётся уже 30 октября в онлайн-кинотеатре Paramount Plus.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount. Права на видео принадлежат Paramount.

Второй сезон «Воскрешения» продолжит историю Декстера Моргана, серийного убийцы, который охотится на других преступников во имя правосудия. В продолжении героя ждёт не только борьба с другими маньяками, но и со своим кризисом среднего возраста.

Во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение» также сыграли Брайан Кокс («Наследники»), Ума Турман («Убить Билла») и Ден Стивенс («Зов предков»). К главным ролям вернулись Майкл С. Холл, Ума Турман, Кристен Риттер и другие.

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