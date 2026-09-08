Кадры со съёмок четвёртого и финального сезона сериала «Шершни» — премьера 20 ноября

Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры и фото со съёмок четвёртого сезона сериала «Шершни». Он станет финальным и завершит сюжет — премьера последней части намечена на 20 ноября .

Сериал «Шершни» рассказывает о последствиях авиакатастрофы, после которой футбольная команда девушек-подростков попадает на необитаемый остров и учится выживать там. Параллельно зрителям показывают героинь через 25 лет, когда девушки уже выбрались и живут обычной жизнью.

Главные роли в сериале исполняют Мелани Лински и Софи Нелисс, Тони Сайпресс и Джасмин Савой Браун. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило 7,7 балла из 10.