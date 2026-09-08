Трейлер фильма «Искусственный» про авторов ChatGPT с Юрой Борисовым — он выйдет в декабре

Студия Neon представила дебютный тизер-трейлер фильма «Искусственный». Премьера ленты состоится 5 октября на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке, а в кинотеатрах проект выйдет 25 декабря.

Фильм расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году в компании OpenAI (создатели ChatGPT). Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат YouTube-канале NEON.

Главную роль Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).