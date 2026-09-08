15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Трейлер фильма «Искусственный» про авторов ChatGPT с Юрой Борисовым — он выйдет в декабре

Трейлер фильма «Искусственный» про авторов ChatGPT с Юрой Борисовым — он выйдет в декабре
Комментарии

Студия Neon представила дебютный тизер-трейлер фильма «Искусственный». Премьера ленты состоится 5 октября на 64-м кинофестивале в Нью-Йорке, а в кинотеатрах проект выйдет 25 декабря.

Фильм расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году в компании OpenAI (создатели ChatGPT). Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат YouTube-канале NEON.

Главную роль Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

Материалы по теме
Фото
Эндрю Гарфилд и Юра Борисов — на первом кадре фильма «Искусственный» про авторов ChatGPT