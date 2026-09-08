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Трейлер «Острова забвения» от автора «Кота в сапогах 2» — мультфильм выходит 25 сентября

Трейлер «Острова забвения» от автора «Кота в сапогах 2» — мультфильм выходит 25 сентября
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Анимационная студия DreamWorks опубликовала новый трейлер своего нового мультфильма под названием «Остров забвения».

Режиссёрами выступили Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо, вместе работавшие над «Котом в сапогах 2» — первый также трудился над созданием серии «Кунг-фу Панда».

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат студии DreamWorks.

Сюжет ленты расскажет о двух подругах, которые попадают на волшебный остров. Вскоре выясняется, что вернуться домой они смогут, только если забудут друг про друга.

Мультфильм «Остров забвения» выйдет в зарубежном прокате 25 сентября 2026 года.

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