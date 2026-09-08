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Тизер мистической мелодрамы «Остаться» от авторов «Шестого чувства» и «Дневника памяти»

Тизер мистической мелодрамы «Остаться» от авторов «Шестого чувства» и «Дневника памяти»
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Известный режиссёр М. Найт Шьямалан готовится представить свой новый фильм под названием «Остаться» (Remain). Сегодня, 8 сентября, в Сети появился первый тизер проекта, а сама лента появится в кино с 14 февраля 2027 года.

Это будет новая мелодрама от мастера мистики — ранее Шьятмалан снимал «Шестое чувство», «Таинственный лес», «Неуязвимый» и «Сплит». А сценарий ленты он создал вместе с писателем Николасом Спарксом, автором «Дневника памяти».

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Warner Bros.

Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Исходный код», «Переводчик») и Фиби Дайневор («Бриджертоны»).

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