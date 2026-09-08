Критики высоко оценили релизную версию Valheim, которая выйдет 9 сентября — 90 баллов

На агрегаторе Metacritic появились оценки релизной версии симулятора выживания Valheim — игра выходит из раннего доступа в среду, 9 сентября. Средняя оценка составила 90 баллов по 100-балльной шкале.

Критики высоко оценили survival-механики Valheim, подчёркивая уровень проработки и большое количество контента. IGN и The Gamer поставили максимальную оценку.

Valheim — это воплощение мечты о выживании и крафте, с великолепным художественным стилем, смертоносными подземельями, очаровательной механикой обустройства дома и захватывающими дух масштабами.

Valheim сложно описать одним словом, если учитывать множество биомов, огромное количество рецептов крафта, обманчиво сложную и детализированную механику строительства базы, захватывающие дух сражения и многое другое. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы назвал её эпичной.

Три рецензента поставили оценку 80: среди недостатков выделяют затянутый старт и мелкие баги.

Крайний Север — это всё, чем должно быть приключение викингов, и это опыт, который должен быть у каждого. К сожалению, путь сюда займёт несколько дней и будет бесконечно разочаровывать игроков. Я просто надеюсь, что вы пройдёте его.

Эта игра такая же суровая, как и дикая природа: грубая, безжалостная, но прекрасная. Несмотря на то что Valheim может быть невероятно увлекательной, в ней много раздражающих мелких багов, и это досадно.