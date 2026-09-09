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«На краю Оук-Стрит» про динозавров выйдет в онлайне 15 сентября

«На краю Оук-Стрит» про динозавров выйдет в онлайне 15 сентября
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Цифровая премьера фильма «На краю Оук-Стрит» состоится 15 сентября. В этот день лента выйдет в онлайне в различных зарубежных стримингах.

Действие фильма «На краю Оук-стрит» происходит на улице Оук-стрит, в американском городе Новый Орлеан. После таинственного космического происшествия весь квартал переносится в опасное место, населённое динозаврами. Сюжет рассказывает о семье Платт, которым предстоит объединиться, чтобы выжить.

Главные роли исполнили Юэн Макгрегор («Звёздные войны») и Энн Хэтэуэй («Одиссея»). Ленту высоко оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 86% от обозревателей и 77% от пользователей.

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