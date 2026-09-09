15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появился новый локализованный постер фильма «Рокки — это я»

Появился новый локализованный постер фильма «Рокки — это я»
Комментарии

«Экспонента» представила норвый локализованный постер фильма «Рокки — это я». На нём можно увидеть главного героя.

Новый постер фильма «Рокки — это я» на русском языке

Фото: «Экспонента»

Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в «Рокки».

Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».

Премьера в России состоится 26 ноября.

Материалы по теме
Видео
Трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября