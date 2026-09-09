Появился новый локализованный постер фильма «Рокки — это я»

«Экспонента» представила норвый локализованный постер фильма «Рокки — это я». На нём можно увидеть главного героя.

Новый постер фильма «Рокки — это я» на русском языке

Фото: «Экспонента»

Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в «Рокки».

Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».

Премьера в России состоится 26 ноября.