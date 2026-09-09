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Главный герой с пистолетом — на новом кадре фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Главный герой с пистолетом — на новом кадре фильма «Обитель зла» по Resident Evil
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Издание Fandango опубликовало новый кадр фильма «Обитель зла» по Resident Evil. На нём можно увидеть главного героя по имени Брайан с пистолетом в руках, который прицеливается.

Новый кадр фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Фото: Fandango

Фильм «Обитель зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).

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