Главный герой с пистолетом — на новом кадре фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Издание Fandango опубликовало новый кадр фильма «Обитель зла» по Resident Evil. На нём можно увидеть главного героя по имени Брайан с пистолетом в руках, который прицеливается.

Новый кадр фильма «Обитель зла» по Resident Evil

Фото: Fandango

Фильм «Обитель зла» выйдет в мировом прокате 18 сентября. Картина сконцентрируется на одном главном герое, который отправится в опасное путешествие по городу Раккун-Сити, «постепенно погружаясь в настоящий ад».

Главные роли в ленте исполнили Остин Абрамс («Орудия), Зак Черри («Разделение»), Кали Реис («Настоящий детектив»), Пол Уолтер Хаузер («Голый пистолет») и Джонно Уилсон («Предложение»).