Появился стильный постер фильма «Годзилла: Минус ноль» про Нью-Йорк

Появился качественный постер фильма «Годзилла: Минус ноль» про Нью-Йорк. На нём можно увидеть самого монстра. Картина выйдет в мировых кинотеатрах уже 6 ноября.

Новый постер фильма «Годзилла: Минус ноль»

Фото: Toho Studios

События картины развернутся в 1949 году, через два года после финала «Минус один». Лента расскажет историю выживших героев после того, как Токио атаковал гигантский монстр. Его новая цель — уничтожить Нью-Йорк.

«Годзилла: Минус один» вышел в 2023 году и рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. Картина также заработала «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.