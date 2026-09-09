Стивен Грэм сыграет в фильме «Схватка 2» вместе с Леонардо Ди Каприо

По данным Variety, звезда «Переходного возраста» и других проектов Стивен Грэм сыграет в фильме «Схватка 2». По слухам, ему досталась роль более молодой версии мастера-вора Нила Макколи, которого воплотил Роберт Де Ниро.

В ленте также сыграют Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл. Артисты должны воплотить на экране Криса Шихерлиса и Винсента Ханна, роли которых в оригинальном фильме исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.