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Стивен Грэм сыграет в фильме «Схватка 2» вместе с Леонардо Ди Каприо

Стивен Грэм сыграет в фильме «Схватка 2» вместе с Леонардо Ди Каприо
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По данным Variety, звезда «Переходного возраста» и других проектов Стивен Грэм сыграет в фильме «Схватка 2». По слухам, ему досталась роль более молодой версии мастера-вора Нила Макколи, которого воплотил Роберт Де Ниро.

В ленте также сыграют Леонардо Ди Каприо и Кристиан Бэйл. Артисты должны воплотить на экране Криса Шихерлиса и Винсента Ханна, роли которых в оригинальном фильме исполнили Вэл Килмер и Аль Пачино соответственно.

Фильм «Схватка» вышел в 1995 году. Криминальный боевик рассказывает о противостоянии лучших преступников и детективов Лос-Анджелеса. Режиссёром ленты выступил Майкл Манн, который на протяжении нескольких лет пытался добиться финансирования на сиквел.

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