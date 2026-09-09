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Вышел второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису»

Вышел второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису»
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Сегодня на Peacock вышел второй сезон сериала «Газета» по культовому «Офису». Для просмотра доступны все 10 серий сразу.

Сериал рассказывает об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Лента разворачивается в той же вселенной, что и знаменитый «Офис». Второй сезон продолжает события первого и рассказывает новые истории про уже знакомых персонажей.

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Первый сезон вышел в сентябре 2025 года.

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