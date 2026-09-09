Появился первый постер к 25-летию фильма «Донни Дарко» — его перевыпустят 2 октября

Опубликовали дебютный постер юбилейного перевыпуска культового фильма «Донни Дарко». На нём можно увидеть ключевых персонажей и надпись о 25-летии картины.

Постер к юбилейному перевыпуску «Донни Дарко»

Фото: Newmarket Films

В центре сюжета Донни Дарко — обычный старшеклассник, который живёт с родителями и двумя сестрами. Однажды он встречает человека в костюме кролика, который сообщает парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света.

«Донни Дарко» — научно-фантастический фильм 2001 года, дебют 26-летнего американского режиссёра Ричарда Келли, представленный впервые в январе 2001 года на фестивале «Сандэнс».