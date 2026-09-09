Появился свежий постер фильма «Лиса» с Джаем Кортни и Эмили Браунинг

Создатели фильма «Лиса» опубликовали его свежий постер. Главные роли в ленте сыграли Джай Кортни и Эмили Браунинг. Зарубежный прокат картины стартует 26 ноября.

Новый постер фильма «Лиса»

Фото: SXSW

В этой мрачно-комической сказке приветливый охотник на лис встречает говорящего Лиса, который предлагает ему превратить его невесту в идеальную женщину.

Режиссёром и сценаристом стал Дарио Руссо, а продюсерами числятся Кристина Сейтон, Саманта Дженнингс, Карли Мейпл. Премьера состоится на кинофестивале SXSW, который пройдёт с 12 по 18 марта. После этого картину вполне могут выпустить в широкий зарубежный прокат.