Во сколько Apple покажет iPhone 18 Pro и iPhone Duo

Сегодня исторический день для поклонников новой техники, ведь Apple наконец-то представит новую категорию iPhone: сегодня в 20:00 мск начнётся традиционная осенняя презентация, где ожидается демонстрация трёх смартфонов — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo.

Самым интересным, конечно, станет iPhone Duo — складной телефон и первый подобный для Apple. Пока остальные компании уже годами тестировали разные форматы, сама Apple предпочитала откладывать запуск до последнего, чтобы протестировать все как можно более тщательно. Сегодня и узнаем, насколько тщательно.

Ещё одним важным событием станет выход нового главы Apple Джон Тернус на презентацию уже в своей роли. Это будет его первая презентация в новой должности.

Но и это не всё: обычные iPhone 18 не ожидаются на этой презентации и в этом году — согласно слухам и утечкам, их выход перенесли на весну 2027 года. Частично из-за недостатка памяти (предполагается, что тир