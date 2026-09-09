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Вышел дебютный тизер-трейлер фильма «Ночной гость» с Гошей Куценко

Вышел дебютный тизер-трейлер фильма «Ночной гость» с Гошей Куценко
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Компания «Вита Актива» опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Ночной гость» с Гошей Куценко в главной роли. В ролике показали главного героя и других персонажей.

Тизер-трейлер фильма «Ночной гость»

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вита Актива».

Картина основана на пьесе Виктора и Марии Мережко «Ночные забавы». В центре сюжета — Ольга, вернувшаяся домой раньше времени и заставшая неожиданную сцену. Её импульсивное решение запускает цепочку событий: в квартире появляется таинственный гость, чей визит провоцирует конфликт между членами семьи.

Режиссёром стал Сергей Харченко — для него это дебютная работа. В актёрском составе также присутствуют Елизавета Ищенко, Екатерина Климова, Михаил Тройник и Сергей Гилев. Премьера запланирована на 2027 год.

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