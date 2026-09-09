Тизер четвёртого сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — премьера в 2027 году

Телеканал AMC представил дебютный тизер четвёртого, финального сезона сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Премьера ленты состоится в 2027 году, точную дату выхода авторы назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Четвёртый сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» продолжит историю одного из главных героев франшизы. Как ранее сообщал Норман Ридус, четвёртый сезон станет не просто завершением сериала, но праздником для авторов и фанатов. При этом актёр намекнул, что история Дэрила Диксона на этом не завершится, а зрители ещё увидят героя на экране.

К своим ролям в продолжении вернутся Норман Ридус, Мелисса МакБрайд и другие актёры.