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Второй сезон «Джентльменов» стартовал на Netflix почти в два раза хуже первого

Второй сезон «Джентльменов» стартовал на Netflix почти в два раза хуже первого
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Онлайн-кинотеатр Netflix поделился данными о втором сезоне сериала «Джентльмены». Второй сезон шоу вышел 3 сентября и за первые четыре дня собрал 6,7 млн просмотров.

Таким образом, продолжение запустилось сразу на 45% хуже первого сезона — в 2024-м сериал стартовал с 12,2 млн просмотров за тот же срок. В этот раз проекту не удалось занять лидирующую строчку в англоязычных чартах, уступив «Смерти жены пастора» (13,9 млн просмотров) и «Красоте в тёмных тонах» (8 млн просмотров).

Тем временем Netflix уже продлил «Джентльменов» на третий сезон, поэтому опасаться за судьбу криминального сериала от Гая Ричи не стоит. Кроме того, второй сезон получает высокие оценки от зрителей и критиков, что также наверняка добавляет проекту веса для руководства компании.

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