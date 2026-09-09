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Белый дом выпустил ролик про Трампа в виде героя из The Legend of Zelda

Белый дом выпустил ролик про Трампа в виде героя из The Legend of Zelda
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8 сентября компания Nintendo The Legend of Zelda: Ocarina of Time — ремейк культовой игры 1998 года. Разработчики провели большую презентацию, где они показали современную версию самой высокооценённого проекта в истории индустрии.

Каким-то образом анонс не смогли пропустить в Белом доме. В администрации президента США выпустили короткий ролик, сделанный с помощью нейросетей, где Дональд Трамп изображён в виде Линка — главного героя франшизы. В видео президент становится играбельным персонажем, который заходит к себе в офис и подписывает документы, чтобы «сделать Америку великой снова».

Это уже далеко не первая игровая отсылка Белого дома на президента США. Ранее в администрации также публиковали и другие картинки с Трампом, где он был изображён в виде Мастера Чифа (Halo), Наруто и других известных персонажей.

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