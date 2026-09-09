В шутере Warface стартовал ивент с Atomic Heart и группой Мираж

9 сентября началась коллаборация сетевого шутера Warface и игры Atomic Heart. Ивент продлится до 30-го числа — в рамках нового осеннего сезона.

Видео доступно во VK-канале Warface. Права на видео принадлежат Warface.

В рамках коллаборации «Светлое будущее» в Warface добавили сюжетную миссию «Протон». Эпизод рассказывает об Урсуле Эллис, которая пытается спасти Оберона Уайта из виртуальной реальности. Агент отправляется на задание, но из-за сбоя начинает считать себя майором Нечаевым — главным героем Atomic Heart. Геймеры могут посетить знаменитые локации Челомей, Полигон и Финальная арена. В новом сезоне также появилась песня группы Мираж «Новый герой».

В Warface появился PvP-режим под названием «Добыча», в которой геймерам нужно контролировать точки, собирая слитки с противников и сейфов. Главной наградой в общем задании станет знаменитый пистолет Макарова. Сами битвы проходят на карте «Атомград», которая выполнена в стиле Atomic Heart, а также на локациях «Фабрика» и «Пункт назначения 2037».