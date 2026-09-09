Авторы вампирской The Blood of Dawnwalker уже работают над второй частью серии

Студия Rebel Wolves, состоящая из выходцев CD Projekt RED, открыла вакансию ведущего сценариста для работы над The Blood of Dawnwalker. Об этом сообщил нарративный директор студии Якуб Шамалек.

Разработчик заявил, что в команде уже начали обдумывать концепцию второй части серии, для этого студии потребовался опытный сценарист, готовый поработать над вампирской сагой.

The Blood of Dawnwalker получила восторженные отзывы и продалась тиражом более 1 млн копий за выходные. Но! Не собираемся почивать на лаврах — нет, сэр! Мы уже думаем, что будет дальше. Мы ищем ведущего сценариста, который поможет мне и команде создать следующую главу саги о Страннике Рассвета.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоялся 3 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. По сюжету фэнтезийной RPG главному герою Коэну даётся 30 суток, чтобы одолеть противников и спасти своих близких — днём он обычный человек, а ночью — вампир со сверхъестественными способностями. Игра получила положительные отзывы: 85 баллов на Opencritic и 83% от геймеров в Steam.