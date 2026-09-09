Netlix впервые раскроет сборы «Приключений Клиффа Бута» и «Хроник Нарнии» Гретты Гервиг

Онлайн-кинотеатр Netflix готовится к важному изменению в своей структуре. Стриминговый сервис впервые будет публично сообщать о сборах собственных фильмов в кинотеатрах, которые ранее выходили лишь в ограниченный прокат, сообщает Variety.

Так, компания публично раскроет сборы фильмов «Чарли и шоколадная фабрика», «Хроники Нарнии: Племянник чародея», «Чернила», «Москито Боул», «Новые злоключения Клиффа Бута» и «Чёрный шар». Большинство картин из списка выйдет в ограниченный прокат, тогда как «Чарли и шоколадную фабрику» и «Хроники Нарнии» полноценно покажут в мировых кинотеатрах с 45 днями проката.

Аналитики считают, что в случае успешного проката Netflix может частично стать кинотеатральной компанией — последние годы стриминговый сервис всё чаще выпускает свои блокбастеры в кинотеатрах, после чего добавляет ленты в каталог онлайн-сервиса.