«Фанаты всегда мечтали о нём». Глава студии Marvel — о фильме «Мстители: Секретные войны»

Издание The Direct сообщило, что компания Marvel перевыпустила комикс Secret Wars с новым предисловием от главы супергеройской киновселенной Кевина Файги. Он раскрыл некоторые детали предстоящего фильма «Мстители: Секретные войны».

По словам президента студии Marel, в новой картине авторы, как и прежде, будут использовать элементы из различных комиксов — они всегда мечтали снять такой большой проект, как и фанаты. Некоторые аспекты из сюжета Secret Wars, где Доктор Дум был одним из центральных персонажей, также станут важной частью истории. Потому в «Секретных войнах» вокруг персонажа Роберта Дауни-младшего будет выстроено всё повествование.

Цикл продолжается, поскольку мы движемся к собственной версии «Секретных войн» кинематографической вселенной Marvel. Подобно Локи, собирающему ветви временной линии в конце всего сущего, мы подхватим нити из оригинального комикса и сплетём новую историю, вдохновленную обширным полотном наших комиксов и фильмов. Соберём вместе персонажей, которых знаем и любим, в невероятных эпизодах, о которых фанаты всегда мечтали, но которые никогда не воплощались в жизнь. И мы пригласим Доктора Дума, величайшего злодея в истории вселенной Marvel, чтобы он стал центральной фигурой этой истории.

Фильм «Мстители: Секретные войны» выйдет в мировом прокате в декабре 2027 года и частично перезапустит киновселенную Marvel, сделав её проще и понятней. До этого состоится премьера другой масштабной картины, которая подведёт к событиям кроссовера — «Мстители: Судный день». Лента выйдет уже 18 декабря. Проект расскажет, как Мстители, Люди Икс и Фантастическая четвёрка объединят силы, чтобы сразиться с Доктором Думом, которого исполнил Роберт Дауни-младший.

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