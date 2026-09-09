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Фильм «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским выйдет 5 ноября — трейлер

Фильм «Лето в Бадене» с Филиппом Янковским выйдет 5 ноября — трейлер
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Кинокомпания К24 раскрыла дату выхода фильма «Лето в Бадене». Премьера экранизации одноимённого романа Леонида Цыпкина состоится 5 ноября. Авторы также представили трейлер драмы.

Видео доступно во VK-канале Кинокомпания K24 films. Права на видео принадлежат K24.

Лента расскажет об интеллигенте из СССР, который разочаровывается в своей жизни и решает её изменить. Больше всего мужчину заворожила история писателя Ф. М. Достоевского и его страсть к азартным играм. Теперь он собирается поставить на кон всё, что у него есть.

Главные роли сыграли Филипп Янковский («Зеркало»), Мария Смольникова («Начальник разведки»), Павел Табаков («Молодой человек») и другие актёры. Режиссёром выступил Антон Желнов — сценарист документального фильма «Саша Соколов. Последний русский писатель».

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