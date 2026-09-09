Тизер военной драмы «Москито Боул» с Биллом Скарсгардом — выход 25 ноября

Стриминговый сервис Netflix представил тизер фильма The Mosquito Bowl («Москито Боул»). Военная драма выйдет в прокате США 30 октября, а в онлайн-кинотеатре — 25 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Лента представляет собой экранизацию одноимённой книги Базза Биссинджера, которая основана на реальных событиях. Сюжет расскажет о четырёх спортсменах, занимающихся американским футболом. После нападения на Перл-Харбор они записываются в морскую пехоту. Готовясь к вторжению на Окинаву, они принимают участие в большом студенческом матче, который для многих станет последним.

Главные роли исполнили Билл Скарсгард («Оно»), Николас Галицин («Властелины вселенной»), Рэй Николсон («Улыбка 2»), Том Фрэнсис («Ты») и другие актёры. Режиссёром выступил Питер Берг («Глубоководный горизонт»).