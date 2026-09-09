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Выживач Valheim вышел из раннего доступа — с апдейтом «Дальний север»

Выживач Valheim вышел из раннего доступа — с апдейтом «Дальний север»
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9 сентября для Valheim появилось обновление Deep North («Дальний север»). Вместе с ним игра официально вышла из раннего доступа на ПК в Steam, консолях Xbox Series, PlayStation 5 и Nintendo Switch 2 с возможностью играть друг с другом на разных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Iron Gate. Права на видео принадлежат Iron Gate.

Так, в апдейте «Дальний север» в игру добавили новый зимний регион, где игроков ждут новые опасные враги, дрейфующие айсберги и льдины, а также новые предметы, 40 оружий, четыре сета брони, 10 новых противников и другой контент. Авторы продолжат поддерживать выживач и в дальнейшем техническими патчами, однако выпуск нового контента пока под вопросом.

Valheim вышла в раннем доступе Steam в феврале 2021 года. За пять лет игра получила четыре крупных обновления и очень высокие отзывы от геймеров. События выживача разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологии. Пользователям необходимо исследовать большой открытый мир, сражаться с монстрами, создавать предметы и обустраивать свой быт.

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