«Пресно и нелепо». Критики громят «Практическую магию 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок

10 сентября состоится премьера фильма «Практическая магия 2» — продолжения мистической комедии с Сандрой Буллок и Николь Кидман в главных ролях. Многие критики уже посмотрели проект и низко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 35% свежести.

Ленту хвалят за трогательное возвращение ведьм спустя 28 лет после выхода оригинального фильма. Отдельно отмечают актёрские работы главных звёзд, которые талантливо воплощают на экране полюбившихся героинь. При этом критики считают, что даже Буллок и Кидман не способны спасти фильм от банального и затянутого сюжета. Авторы рецензий пишут, что в картине присутствует большое количество слабых диалогов и нелепых ситуаций, которые портят общее впечатление от просмотра.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики про фильм «Практическая магия 2»:

Возможно, этот фильм недостаточно хорош, чтобы существовать самостоятельно, но это достойное продолжение оригинальной картины, к тому же лёгкое и весёлое для осеннего сезона Хэллоуина. Сандра Буллок и Николь Кидман — настоящие звёзды, а Ли Пейс — отличное дополнение к актёрскому составу.

Вряд ли этот фильм очарует зрителей на 10-летия вперёд, но «Практическая магия 2» по-прежнему остаётся уютной картиной, в основе которой лежит тема женской дружбы.

Милое и трогательное, но затянутое, тонально неровное и банальное продолжение. В нём почти столько же ложных концовок, сколько в фильме База Лурмана «Австралия».

Несмотря на искренность и благие намерения, затянутый хронометраж, нелепые диалоги и бесчисленные моменты, достойные мемов, делают этот фильм подходящим только для самых преданных членов ведьминского сообщества.

В фильме «Практическая магия 2» отсутствуют очарование, причудливо