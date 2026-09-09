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Цены, сколько стоит, все модели и память: iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max (Айфон 18 Про и 18 Про Макс)

Apple раскрыла цены на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
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Компания Apple во время презентации своего смартфона iPhone 18 назвала минимальную цену устройств новой линейки.

Так, iPhone 18 Pro с внутренней памятью 256 ГБ планируют продавать по $ 1199, а iPhone 18 Pro Max — по $ 1299 за базовую модель. Подорожание по сравнению с прошлым годом составило около $ 100.

Цены на iPhone 18 Pro

  • iPhone 18 Pro (256 ГБ) — $ 1199 (от 102 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro (512 ГБ) — $ 1399 (от 120 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro (1024 ГБ) — $ 1799 (от 153 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro (2048 ГБ) — $ 2399 (от 205 тыс. рублей).

Цены на iPhone 18 Pro Max

  • iPhone 18 Pro Max (256 ГБ) — $ 1299 (от 110 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro Max (512 ГБ) — $ 1499 (от 127 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro Max (1024 ГБ) — $ 1899 (от 160 тыс. рублей)
  • iPhone 18 Pro Max (2048 ГБ) — $ 2499 (от 212 тыс. рублей).
Цены взяты из США без учёта налогов. В Россию обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены несколько ниже.

IPhone 18 Pro поступит в продажу 18 сентября. В этот раз Apple выпустит всего две модели: Pro и складной гаджет Duo.

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