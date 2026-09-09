15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Диггер, Том Круз (2026): дата выхода, когда смотреть, где смотреть, трейлер

Финальный трейлер комедии «Диггер» с Томом Крузом от автора «Выжившего» — выход 2 октября
Комментарии

Кинокомпания Warner Bros. представила финальный трейлер фильма «Диггер». Комедия выйдет в мировом прокате уже 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Лента расскажет о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Главные роли в «Диггере» сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший».

О другом интересном фильме:
В минутах от ядерного конца: как переговоры Рейгана и Горбачёва превратили в кинотриллер
В минутах от ядерного конца: как переговоры Рейгана и Горбачёва превратили в кинотриллер