Apple раскрыла цены на складной iPhone 18 Duo

Компания Apple официально представила iPhone 18 Duo — свой первый складной смартфон. Вместе с этим в компании также раскрыли цену будущего гаджета.

Так, iPhone 18 Duo с внутренней памятью 256 ГБ планируют продавать по $ 1999, а с максимальным объёмом в 2 ТБ — по $ 3199.

Цены на складной iPhone 18 Duo

iPhone 18 Duo (256 ГБ) — $ 1999 (от 170 тыс. рублей)

— $ 1999 (от 170 тыс. рублей) iPhone 18 Duo (512 ГБ) — $ 2199 (от 187 тыс. рублей)

— $ 2199 (от 187 тыс. рублей) iPhone 18 Duo (1024 ГБ) — $ 2599 (от 220 тыс. рублей)

— $ 2599 (от 220 тыс. рублей) iPhone 18 Duo (2048 ГБ) — $ 3199 (от 272 тыс. рублей).

Цены взяты из США без учёта налогов. В Россию обычно везут смартфоны из ОАЭ и Китая, там цены несколько ниже.

iPhone 18 Duo поступит в продажу 23 октября, смартфон будет поддерживать стилус Apple Pencil и выйдет в двух цветах: тёмно-синем и белом.