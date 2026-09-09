Для No Manʼs Sky вышел апдейт Cosmos с космическими станциями и аванпостами

Студия Hello Games сообщила о выходе крупного апдейта для игры No Man's Sky. Обновление 7.0 под названием Cosmos уже доступно на всех платформах.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Главной особенностью патча стала возможность обустройства собственной космической станции. Теперь пользователи могут стать директором базы, расширяя её помещения, украшая фасад и защищая её. У геймеров также появилась возможность вступить в галактический альянс и создавать собственное сообщество, распространяя влияние по всей вселенной.

В рамках апдейта Cosmos в No Man's Sky добавили возможность изучать космические аванпосты, которые построили инопланетяне. Там игроки смогут находить ценные ресурсы и перерабатывать их. Кроме того, авторы игры добавили интерактивную карту звёздной системы, позволяющую отмечать интересные объекты и изучать неопознанные сигналы.