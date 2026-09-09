Детальные системные требования Control: Resonan

Студия Remedy представила детальные системные требования игры Control: Resonant. Экшен выйдет уже 24 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Для запуска проекта необходима сборка с процессором Intel Core i5-8500 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1070. Для комфортной игры понадобится компьютер с Intel Core i7-10700 и NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti. Запуск экшена на максимальных настройках потребует ПК с Intel Core i7-10700 и NVIDIA GeForce RTX 3080.
Фото: Remedy
Минимальные системные требования Control: Resonant (1080p/30 FPS, низкие настройки, апскейлер на «Качестве»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Arc A580
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ.
Рекомендованные системные требования Control: Resonant (1440p/60 FPS, средние настройки, апскейлер на «Балансе»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc B580
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ SSD.
Рекомендованные системные требования Control: Resonant (4K/60 FPS, высокие настройки, апскейлер на «Производительности»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ.
Минимальные системные требования Control: Resonant с трассировкой лучей (1080p/30 FPS, низкие настройки, апскейл на «Качестве»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 3600X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 6600 или Intel Arc A580
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ.
Рекомендованные системные требования Control: Resonant с трассировкой лучей (1440p/60 FPS, средние настройки, апскейл на «Балансе»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 9070
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ.
Максимальные системные требования Control: Resonant с трассировкой пути (4K/60 FPS, высокие настройки, апскейл на «Производительности»)
- ОС: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-10700 или AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080
- Оперативная память: 16 ГБ
- Место на диске: 120 ГБ.
Главным героем Control: Resonant выступит брат героини первой части Дилан, а сама игра станет слэшером с упором на акробатику вместо шутера. События игры развернутся в Нью-Йорке уже после финала оригинального экшена, когда угроза из Древнейшего дома вырвалась на свободу. Игра также получит русский язык, как и все последние проекты студии Remedy.