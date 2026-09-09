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Фильм Любовь твоей жизни, Маргарет Куолли (2026): дата выхода, где смотреть, когда смотреть, трейлер

Трейлер драмы «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли — выход 14 октября
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Компания Amazon представила трейлер фильма «Любовь твоей жизни». Премьера романтической драмы состоится 14 октября на стриминговом сервисе Prime Video.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

Картина расскажет о девушке, которая переживает смерть супруга. Потеря любимого человека заставляет её почувствовать себя потерянной и лишённой опоры. После трагедии она решает отправиться в путешествие, надеясь обрести внутренний покой и смысл своей дальнейшей жизни.

Главные роли исполнили Маргарет Куолли («Субстанция»), Патрик Шварценеггер («Белый лотос»), Аарон Пьер («Фонари») и другие актёры. Режиссёром выступила Рэйчел Моррисон («Кайфтаун»), а продюсером — знаменитый актёр Райан Гослинг («Проект «Конец света»).

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