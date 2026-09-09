В сентябре в PS Plus добавят WWE 2K26, Ball x Pit, Ninja Gaiden и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 15 сентября абонентам продвинутого сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Mega Man X Command Mission и Metro Redux.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются симулятор реслинга WWE 2K26, рогалик Ball x Pit и шутер Sniper Elite: Resistance.
Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2026 года
- RuneScape: Dragonwilds
- WWE 2K26
- Ball x Pit
- Date Everything!
- Slitterhead
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Dungeons of Hinterberg
- Sniper Elite: Resistance.
Фото: Sony
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2026 года
- Mega Man X Command Mission
- Metro Redux.