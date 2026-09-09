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Бесплатные игры PS Plus в сентябре 2026: WWE 2K26, Ball x Pit, Ninja Gaiden, Slitterhead, Sniper Elite и другие

В сентябре в PS Plus добавят WWE 2K26, Ball x Pit, Ninja Gaiden и другие игры
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Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже c 15 сентября абонентам продвинутого сервиса станут доступны восемь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё двум проектам — Mega Man X Command Mission и Metro Redux.

Среди главных игр месяца в этот раз выделяются симулятор реслинга WWE 2K26, рогалик Ball x Pit и шутер Sniper Elite: Resistance.

Новые игры в PS Plus Extra в сентябре 2026 года

  • RuneScape: Dragonwilds
  • WWE 2K26
  • Ball x Pit
  • Date Everything!
  • Slitterhead
  • Ninja Gaiden: Ragebound
  • Dungeons of Hinterberg
  • Sniper Elite: Resistance.

Фото: Sony

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в сентябре 2026 года

  • Mega Man X Command Mission
  • Metro Redux.
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